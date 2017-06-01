總統創新獎今開跑 總獎金1千萬

鼓勵多元創新的總統創新獎今（1）日起開放報名，總獎額共計5名，獲獎者將獲得新台幣200萬元獎金；其中為鼓勵青年創新創業，特別保留1個名額給40歲以下青年。

經濟部技術處表示，總統創新獎開放一般企業、民間團體、政府機關、學術或研究機構等團體及個人報名，共有團體組2名及個人組3名，報名受理至106年9月20日止。

技術處表示，總統創新獎每2年舉辦一次，已邁入第3屆。目的在於鼓勵產、官、學、研界之個人或團體，積極追求在產品、技術、管理、組織、行銷、服務或文化等多元創新與價值創造。

技術處稱，此次遴選原則將包含科技研發、文創加值、服務創新、人才培育等多元跨領域面向。

另外，為增進各界瞭解第3屆「總統創新獎」參選方式，經濟部將自6月22日起陸續於全臺各地辦理6場次參選說明會，會後並提供諮詢服務。獲獎者將於明（107）年由總統親自頒授獎牌、獎座、獲選證書及獎金。

(工商)