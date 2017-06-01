玩過火！諧星手提川普斷頭嚇壞巴倫 遭CNN開除
美國女諧星格莉芬（Kathy Griffin）日前和攝影師合作，手提著總統川普(Donald Trump)血淋淋的假斷頭拍攝短片，聳動血腥的畫面引發大眾的撻伐，儘管她隨後便在推特上道歉，但是仍挽不回近日接踵而來的罵聲，「被斬首」的川普也在推特上大罵，自己的幼子巴倫(Barron)在電視上看到這個畫面後被嚇壞了，格莉芬也因此事被CNN終止合約，並喪失了其他產品的廣告和表演機會。
格莉芬周二在推特上傳了一段短片，影片中她緩緩從畫面下方提起一顆血淋淋的川普假頭，表情淡定的看著前方，假頭上的血還不斷滴下，讓人看得目驚心，她也寫到「血從他的眼睛流出來，從他每個地方流出」，這段玩過火的影片立刻引發網友的撻伐，不少人直指格莉芬根本是恐怖份子，不管多討厭川普也不該這樣表達，格莉芬也在周三放上了自己道歉的影片，表示自己跨越了界限，做錯了，非常抱歉。
不過道歉卻仍然無法撲熄大眾的怒火，美國總統川普周三也在推特上表示：「格莉芬應該自己感到羞恥，我的小孩，特別我11歲的兒子巴倫，因此感到很難受。簡直有病！」，第一夫人梅蘭妮亞(Melania)也發推文表示：「作為一名母親、一個人，這張照片讓人感到很不安，特別是如今的世界不時發生暴行，拍攝這照片是錯的，讓人懷疑做這事的人的心理健康狀況」。
據美國《TMZ》報導，川普11歲的小兒子巴倫從電視上看到這張血腥照片時，真的以為父親遇害了，大喊「媽咪，媽咪」。
格莉芬也因此事被CNN中止年度合作的新年特別節目合約，去年和她一起主持新年節目的CNN當家主播安德森‧庫柏(Anderson Cooper)也在推特上表示，自己對照片感到很震驚，格莉芬此局很噁心也極為不適當。另外，新墨西哥66號公路賭場(The Route 66)也宣布取消了格莉芬原定於7月的表演，格莉芬同時也失去了一個剛開始的廣告代言。
(中時電子報)
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