昔Shoprite「連6晉級」 有利曾雅妮中止「連6淘汰」！

前6屆參加都晉級，曾雅妮本周Shoprite菁英賽可望中止6連場淘汰。(資料照 陳怡誠攝)

即使已連續6場未晉級，曾雅妮仍未放棄任何重新振作機會，本周依然報名參加明(2日)晚開打的LPGA Shoprite菁英賽，盼能在LPGA生涯不曾淘汰的這場比賽找回自信，就此上演反彈行情。

擁有LPGA9冠紀錄、世界第1累計12周「日本1姊」宮里藍，本周一(5/29)在記者會落淚宣布打完今年球季引退，理由是，近幾年已經失去競爭力，難在LPGA舞台與人一較高低。

在位世界第1長達109周的曾雅妮，與宮里藍有著同樣的命運，曾是世界女子高球「球后」，近兩年卻身陷連決賽都打不進的困境，目前為止，還沒聽她有淡出LPGA舞台的打算，仍憑著不放棄的精神，接受每1場比賽挑戰，為的是能再東山再起，而她現在最需要的是國人的支持與鼓勵。

雖然曾雅妮上周吞下本季第8場淘汰與連6場未晉級，但本周五登場的Shoprite菁英賽仍報名參賽，力圖在LPGA生涯少數沒有淘汰紀錄的此戰，中止連續6場淘汰紀錄。

Shoprite菁英賽1992年開辦，2007至2009年曾停辦3年，2010年才又恢復比賽。2008年征戰LPGA的曾雅妮，從2010年開始打這場比賽，除了去年請假缺賽，2010年至2015年連續6年都有參賽，且連續6屆都晉級，歷屆依序獲得第26、24、31、38、並列第38與並列第51，雖賽史不曾獲得前20，但過去「連6晉級」贏得的信心，有利她本屆舒壓中止之前「連6淘汰」。

她去年三月底至六月曾連續9場沒晉級，但六月底至季末10場比賽晉級9場，本季仍有希望隨時上演止跌回升行情。

台灣6女將此戰再度全部到齊參賽，上周在Volvik獲得本季最佳成績並列第16的徐薇淩，本周乘勝追擊爭取更佳成績。此戰贏得本季首冠的中國1姊馮珊珊，本周爭奪2連勝與LPGA第8冠。世界排名積分落後「球后」高寶璟0.19分的世界第3韓將柳蕭然，本周再度挑戰世界第1。高寶璟與本周世界排名升至第2的泰將艾莉雅，這場比賽休兵缺賽。

(中時電子報)