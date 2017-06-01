盜補食蛇龜 疑走私銷往大陸食用

宋男到補食蛇龜，保七第八大隊埋伏6天逮人。（周綾昀翻攝）

宋男到補食蛇龜，保七第八大隊埋伏6天逮人。（周綾昀翻攝）

食蛇龜被屏東林管處安置野放。（周綾昀翻攝）

不幸落入誘捕陷阱的食蛇龜，受到驚嚇縮頭不敢出。（周綾昀翻攝）

近年大陸熱衷食用稀有烏龜，導致野生食蛇龜滅種，現將觸手伸往台灣，以高價走私利誘，因此台灣食蛇龜獵人猖獗，保七總隊第8大隊6天不眠不休，在恆春事業區39林班內被雨淋，昨日下午1時許，終於在現場逮到宋姓捕龜人，成功救援1隻食蛇龜。

恆春半島山林棲息食蛇龜族群，保七第八大隊端午節連續假期仍持續查辦，避免山區林木遭盜挖及保育類野生動物遭獵捕，26日他們與屏東林管處及恆春工作站查緝小組，在屏東恆春事業區39林班內，發現有獵人放置2個誘捕龜類陷阱，其中1個裡面還有小食蛇龜。

查緝人員依食蛇龜習性，研判獵捕人會在幾日後上山收取獵物，為逮捕非法獵捕食蛇龜人及監控食蛇龜，免它因遭鼠籠囚困而導致死亡，經過6天不眠不休忍受雨淋，昨下午1時許將前來「收貨」的宋男逮個正著，起出1隻食蛇龜及誘捕龜類的2鼠籠。

宋男向警方坦承，食蛇龜每斤價值5000至6000元，運氣好的時候一次就能捕超過10斤，但怨嘆因運氣不好還沒賺到錢，就被保育人員查獲，警方將這隻食蛇龜交屏東林管處安置野放並追查上游收購集團，宋男則依違反野生動物法案被移送。

保七第八大隊表示，食蛇龜別名黃緣閉殼龜，在台灣有穩定的族群，大陸近年食用及稀有烏龜物種炒作盛行，野生食蛇龜在大陸已滅絕，轉而高價從台灣走私，導致國內食蛇龜遭大量盜獵，未來恐有滅絕的危機。

(中時)