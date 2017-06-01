警消苦勸「不要跳！」 賊行竊逃逸墜樓

朱嫌行竊失風逃逸不慎墜樓。（葉書宏翻攝）

朱嫌墜落遮雨棚受傷，被放上擔架送醫。（葉書宏翻攝）

「不要跳！多一條罪而已！」行竊失風逃逸墜樓

行竊失風逃逸墜樓 驚險畫面一瞬間

38歲朱姓男子今（1）日上午6時許，在新北市中和區某民宅行竊失風，他從5樓窗戶攀爬至4樓遮雨棚，警消獲報抵達，頻頻苦勸「不要跳！多一條罪而已！」朱男仍執意跳至一旁遮雨棚不慎墜落，所幸僅雙腳骨折、頭部、右手臂撕裂傷，送醫後無生命危險。

警方調查，朱嫌有竊盜、毒品等前科，打零工維生，今上午6時許潛入新北市中和區民享街某公寓5樓行竊，得手手錶及現金近1萬元，朱嫌準備離開時被屋主發現，他慌張從5樓窗戶爬出跳至4樓遮雨棚。

朱嫌受困在4樓遮雨棚，警消獲報頻頻苦勸他「你不是蜘蛛人，不要跳！就是多一罪而已！」朱嫌不為所動，警消垂降慢慢垂降接近，朱嫌突然往一旁遮雨棚跳去，沒抓穩一旁窗戶鐵桿直接墜落，撞破一樓遮雨棚後著地。

警消趕緊將朱嫌送醫，所幸遮雨棚減緩墜落速度，僅雙腳骨折、頭部、右手臂撕裂傷，送醫後無生命危險。警方指出，將待朱嫌傷勢穩定後，進一步偵辦。

(中時)