永遠的台灣人 已故丁松筠神父獲頒身分證

內政部長葉俊榮(左)頒贈丁松筠神父身分證，由丁神父弟弟丁松青神父(右)代為接受。(黃世麒攝)

台北市民政局長藍世聰(左)頒贈丁松筠神父國籍證書，由丁神父弟弟丁松青神父(右)代為接受。(黃世麒攝)

丁松筠神父國籍證書。(黃世麒攝)

丁松筠神父身分證。(黃世麒攝)

以「傑瑞叔叔」聞名全台的丁松筠神父，是繼賴甘霖神父後，台北市第二位因特殊功勳取得我國籍的外國人。為感謝丁神父對台灣的善心義舉，內政部和台北市政府原訂今(1)日舉辦頒贈國籍證書及身分證儀式，不料典禮前夕卻傳來丁神父病逝消息。

為感謝丁神父一生奉獻給台灣，內政部長葉俊榮仍於今日的追思禮拜儀式上頒贈身分證，由丁神父的弟弟、丁松青神父代為接受；北市民政局長藍世聰也代表台北市長柯文哲頒發國籍證書，緬懷他對台灣這片土地的熱愛。

(中時)

丁松筠神父追思禮拜儀式1日在光啟社大樓舉行。(黃世麒攝)

參加丁松筠神父追思禮拜儀式的民眾難過落淚。(黃世麒攝)