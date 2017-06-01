永遠的台灣人 已故丁松筠神父獲頒身分證
以「傑瑞叔叔」聞名全台的丁松筠神父，是繼賴甘霖神父後，台北市第二位因特殊功勳取得我國籍的外國人。為感謝丁神父對台灣的善心義舉，內政部和台北市政府原訂今(1)日舉辦頒贈國籍證書及身分證儀式，不料典禮前夕卻傳來丁神父病逝消息。
為感謝丁神父一生奉獻給台灣，內政部長葉俊榮仍於今日的追思禮拜儀式上頒贈身分證，由丁神父的弟弟、丁松青神父代為接受；北市民政局長藍世聰也代表台北市長柯文哲頒發國籍證書，緬懷他對台灣這片土地的熱愛。
(中時)
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