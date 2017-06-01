天空出現飛碟？高積莢狀雲雨後現身
關山警分局向陽派出所員警嘪慶霖，昨天傍晚在山區拍攝到美麗動人的飛碟雲，搭配向晚的陽光，雲層顏色豐富多變。台東氣象站指出，這種雲為高積莢狀雲，在夏天雨勢過後放晴的天空很容易被看見。
一連幾天的雨勢過後，昨天天氣放晴，台東有許多民眾目擊天空出現像飛碟的雲。嘪慶霖表示，昨天傍晚在向陽山區看到天空出現飛碟雲，拿手機拍下，飛碟雲持續時間長，搭配傍晚多變的陽光，讓飛碟雲變幻萬千。
台東氣象站表示，夏天熱對流旺盛，雨勢過後放晴，天空就容易出現高積莢狀雲，不同高度的水氣在高空凝結堆疊，因為一層一層的堆疊，就像飛碟一樣，也常被稱為飛碟雲。
氣象站指出，飛碟雲在西南氣流的迎風面、屏東一帶最容易被看見，台東偶爾也能見到。
(中時)
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