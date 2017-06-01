台日關係升溫 陸學者：日方動作更隱晦

大陸國務委員楊潔篪近日與日本首相安倍晉三等多位日本高層會晤，席間罕見觸及台灣議題。大陸學者認為，日方加強了與台灣之間的來往，尤其是今年年初以來抬升日台交往的等級，似乎已經不再是小動作了，在日本制約中國的戰略不變下，日方在類似問題上的動作會變得更加隱晦。

楊潔篪5月29日至31日應邀訪問日本，與日本國家安全保障局長谷內正太郎舉行第4次中日高級別政治對話，楊潔篪此行還會見安倍晉三、日本外務大臣岸田文雄等日方高層。楊潔篪提到，希望日方在歷史問題和台灣問題等重大原則問題、重大敏感問題上保持慎重態度，言而有信。

根據澎湃新聞網1日報導，上海社會科學院亞太研究所副所長、上海交通大學本研究中心主任王少普表示，安倍第二次上台之後，提出了以日本、印度、澳大利亞和美國夏威夷共同組成「民主安全菱形」以制約中國的「菱形戰略」；在這一背景下，日方加強了與台灣之間的來往，尤其是今年年初以來抬升日台交往的等級，似乎已經不再是小動作了。

王少普表示，在中方此次當面提出警示、但「菱形戰略」的大背景沒有改變的情況下，日方在類似問題上的動作會變得更加隱晦，然而完全收斂的可能性並不大。

王少普稱，在美國總統川普上台、美國逐漸拋棄對全球化的支持之後，作為全球化受益者的中國和日本之間的共同利益有所擴大，這為中日關係在一定程度上的改善做好了準備。

北京大學教授梁雲祥也指出，中日之間的問題並不能靠一兩次高層訪問就能解決。他表示，自從冷戰結束、蘇聯解體之後，中日兩國失去了共同的安全威脅，這讓中日關係一直處在微妙複雜的狀態下，「一些原本不成為問題的事務，現在已經成為了問題；一些原本是次要的問題，現在卻變成了主要問題。」

不過，梁雲祥也認為，從二階俊博訪華，到此次楊潔篪訪日，都說明儘管中日之間的結構性矛盾一時難以解決，但雙方依然存在在盡可能緩和關係的意願。

(旺報)