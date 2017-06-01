住都中心初期投資400億 創1400億經濟效益

內政部次長花敬群說明國家住都中心推動業務。（呂雪彗攝）

行政院今天通過國家住宅及都市更新中心設置條例草案，內政部次長花敬群表示，國家住都中心成立只先接管世大運選手村3409戶公宅，並擔任2、3件公辦都更實施，預計投資400億元，創1400億元的經濟效益。

花敬群上午出席行政院院會後記者會表示，規劃未來將投入現金30億元及土地價款等約100億資本額規模，成立國家住宅及都市更新中心。

花敬群說，住都中心現階段內部評估有兩到三個公辦都更案子，有十個左右公辦都更案會協助縣市政府或事業機構，也預計辦理的案子和加上接管林口世大運選手村。

住都中心為行政法人組織，主要業務是管理社會住宅、執行都市更新、公開評選都更實施者、相關研究規劃與教育訓練等。規劃住都中心初期人力約40人，其後在6年內視業務需求逐步擴充至200人。

對外界質疑住都中心權力過大，花敬群強調，住都中心不會變成大怪獸，因為資訊公開透明，資訊須主動公開，業務受內政部監督，預算也要受審計單位檢視，不會進行代拆或徵收土地；董監事需利益迴避，不得有配偶或三等親擔任相關中心職務，關係人土地涉及都更範圍也要回報，並不得參與該項審議，住都中心不會成為大怪獸。

另住都中心的董監事有利益迴避，相互之間不得有配偶或三等親，且不得藉職務圖謀利益，若有關係人土地涉及都更範圍，也要回報，並不得參與該項審議。

他表示，住都中心成立後首要任務，是接管世大運選手村3409戶公宅；規劃實施的公辦都更計畫包括台北市信義區兒福中心周邊基地約1.4公頃、新店榮工廠地周邊地區約6公頃，還有新北市板橋浮洲商業區等案，直接投資400億元，約可創造1400億的經濟效益。另有10個公辦都更案，將由住都中心協助地方政府或事業機構進行招商。

他並表示，都更條例全盤修正已賦予地方推動都更成立專責機構法源依據，為因應數百萬戶龐大都更業務需求，希望地方政府能成立類似的都更中心，除台北市府已成立外，新北市正在申請成立住宅法人，相信六都都會有興趣。

(工商)