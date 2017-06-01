中橡林園碳煙廠非法清廢油泥 廠長50萬交保

中橡林園碳煙廠非法清除廢油泥300公噸遭檢警查獲。（曹明正翻攝）

中橡林園碳煙廠非法清除廢油泥300公噸遭檢警查獲。（曹明正翻攝）

合成橡膠大廠「中橡」林園碳煙廠，涉嫌委託資格不符的環保業者清除廢油泥，高雄地檢署5月26日發動搜索，認定該碳煙廠非法清運廢油泥300公噸，節省清除處理費200萬元，何姓廠長涉犯廢棄物清理法，交保50萬元。

檢警調查發現，該碳煙製造廠11號原油貯槽內存放的原油是含有鉛、鉻等重金屬濃度超標的有害事業廢棄物，依法應委託具甲級事業廢棄物清除處理許可的業者清除、處理，但去年6月簽約時，委託清運的對象卻僅具乙級資格。

據了解，36歲何姓廠長涉嫌利用11號原油貯槽槽體老舊須拆除重建，僅為了結省廢棄物清除處理費用，委託資格不符的環保業者清運廢油泥；至去年6月起至9月止，共清運廢油泥300公噸至台南新巿區的廠區置放。

雄檢5月26日指揮搜索高巿、南巿等7處所，帶回何男等6人訊問，扣獲委託書、採購單、油泥清運明細表、油槽清洗發包合約書、油槽清洗工程會議紀錄、監工日誌表、過磅單等證物，以及50加侖鐵桶的廢油泥約千餘桶。

(中時)