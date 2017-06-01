社子街頂加起火 住戶13人順利疏散

社子街巷弄內一處公寓今早發生火警，現場無人受傷，警消正在調查起火原因。（翻攝畫面）

今晨7點53分社子街發生火警，警消出動近80人、15台水箱車灌救，到場後40分鐘控制火勢。（翻攝畫面）

台北市北投區社子街今早7點50幾分發生一起火警，4層樓高公寓，在5樓高頂樓加蓋起火，警消獲報到場時已經全面燃燒，冒出熊熊烈火，附近鄰居表示，4樓住戶將頂樓打通，不確定是否有人在屋內，警消一邊滅火一邊展開搜索，同時聯絡屋主。

警消出動近80人、15台水箱車，灌救近40分鐘就控制火勢，起火地點的住戶同時也是4樓屋主，一家4口，向警消表示，頂樓用於堆放雜物，至於是否是電線走火，警消還在近一步調查，釐清肇禍原因。

由於現場屬老舊公寓，警消立即疏散1到3樓住戶，共計13人，現場一度傳出有人失聯，經警消確認並不在屋內，才讓消防人員鬆了一口氣。

(中時)