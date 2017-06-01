林全：各部會休會下鄉宣傳前瞻

蔡英文總統昨天在民進黨中常會裁示，各部會首長應該站出來為前瞻基礎建設計畫辯護。行政院長林全今天上午在行政院會表示，政府施政必須貼近民意，立法院已經休會，各部會首長應盡量安排地方探視行程，深入瞭解地方民眾需求，加強對民間宣導前瞻建設等各項施政工作內容。林全也會以身作則，親自帶頭下鄉。

林全表示，社會對前瞻基礎建設特別條例有誤解和質疑，他希望相關部會能在地方有更多說明，讓民間了解政府推動這些基礎建設的重要性，並利用立法院休會期間，多到地方視察，讓未來施政可以更為順利。

行政院發言人徐國勇在行政院會後記者會上表示，林全除了日前參加生技產業相關活動，說明「5+2」產業方案之外，這個週末也會到台中視察；林全會帶頭下鄉，說明政策內容。

徐國勇表示，前瞻計畫中的軌道、水環境、數位、綠能、城鄉等5大類項目各有不同主管機關，因此各部會都會安排下鄉行程，且每個縣市都會去。

針對總統府資政陳博志批評前瞻計畫，並認為軌道建設要緩下來；徐國勇回應表示，交通部提出的軌道建設第一期金額僅約100多億，都是審慎評估，與陳博志的說法不謀而合，第2、3年才會有大筆經費投入建設。

(工商)