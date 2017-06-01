文在寅：下令調查真相 部署薩德決定不變

南韓總統文在寅。（新華社）

韓國總統文在寅5月31日下令調查四輛薩德（末段高空區域防禦系統）發射車瞞報入境，他當天下午在青瓦台接見美國民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）時表示，下令調查薩德部署真相不會改變前任政府部署薩德系統的決定。

朝鮮日報1日稱，文在寅當天與到訪青瓦台的美國民主黨參議院院內總務迪克杜賓舉行了會談。據悉，美方對文在寅下令調查薩德瞞報事件真相表示了關心，文在寅表示：「和美國一樣，韓國民眾同樣對民主流程的正當性有著強烈的要求」，「首先必須正式接受環境影響評價，並在議會得到充分討論之後再做定奪」。

文在寅還表示：「我可以明確地說，我下達的（調查真相的）指示完全是面向國內的措施，並無意改變現有的決定，也不是要向美國傳達其他信息。」

有分析稱，薩德很可能成為原定於6月底舉行的韓美首腦會談的爭論焦點。

(旺報)