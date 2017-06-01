台灣日用品大陸好好賣 海巡金門攔截私貨一批

海巡署金門機動查緝隊會同海關查獲走私台灣日用品一批。（金門機動查緝隊提供）

7箱私貨公然堆置在貨輪走道。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「面膜」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「面膜」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「沐浴乳」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「沐浴乳」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「麥片」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「奶粉」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊查扣的私貨之一「奶粉」。（金門機動查緝隊提供）

海巡署金門機動查緝隊將續加強查緝作為，以有效打擊不法。（金門機動查緝隊提供）

台灣優質生活類用品在大陸受到歡迎，到處賣到嗄嗄叫，不但吸引對岸水客揪團採購，開心賺取2、3倍的差價利潤，連「小三通」貨輪船員也兼差撈一筆。海巡署金門機動查緝隊昨天傍晚就在料羅港查獲奶粉、面膜和沐浴乳等私貨，全案將依違反海關緝私條例函送高雄關離島派出課裁處。

金門機動查緝隊日前接獲情資，昨天下午15時許會同岸巡總隊、海關和港警執行港區安檢及清艙勤務，在1艘準備航返泉州石井港的陸籍小三通貨輪，查獲未經申報的7箱貨物包括燕麥片18罐、奶粉19罐、面膜9盒、沐浴乳4瓶及洗髮精2瓶，全數依法查押並請船主到案說明。

金門機動查緝隊指出，這批私貨並未藏匿起來，而是公然堆置在該艘貨輪的走道上，查緝幹員在核對艙單後，才確認全是未申報的私貨。

該查緝隊隊長方深滽表示，不肖船員企圖利用小三通貨輪，掩護未報關的私貨出境，查獲數量雖不多，但積極的查緝作為仍可對心存僥倖者產生嚇阻作用。

(中時)