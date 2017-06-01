防朝！加速部署太空 美空軍催生導彈預警衛星

卡納維爾角空軍基地設有太空紅外線系統(SBIRS)，可以偵測和預警導彈飛彈，面對北韓升高的緊張局勢，相當管用。(圖/美聯社)

北韓領導人金正恩自從南韓新任總統文在寅上任以來，已經「搗彈」3次！不只南韓、日本等鄰近國家受不了，同時激怒全球老大哥美國，促使美國空軍明年預算硬是比今年多出13億美元(約新台幣391億元)，打破過去所有的預算紀錄，而這筆高達77.5億美元(約新台幣2,331億元)的預算，將用在衛星網路升級計畫，以及加速各項太空發展計畫。其中值得一提的是，最大比例的經費將會用來完備太空紅外線系統(SBIRS)，這是一套偵測和預警導彈的衛星系統，可對付北韓近日頻繁的飛彈試射活動。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik)報導，美國空軍新年度預算創下有史以來最高的紀錄，這筆高達77.5億美元的預算將分成2部分，其中超過一半的預算，將近43.3億美元(約新台幣1,302億元)會用在研發、測試和評估等項目，另外將近一半的資金，大約34.2億美元(約新台幣1,028億元)則用來採購新機。

就目前所知，新年度預算的最大比例將會用在美國空軍的太空紅外線系統(SBIRS)，一組用來預警和檢測導彈的衛星系統，以因應最近朝鮮半島不斷上升的緊張局勢，五角大廈官員認為這一套導彈預警衛星將能夠對付北韓最高領導人金正恩的核武發展計畫，這也就是為什麼他們願意投入高達13億美元 (約新台幣391億元)打造這套太空紅外線系統，這筆經費足足比2016年多出了8.6億美元(約新台幣259億元)。

預警衛星太空紅外線系統(SBIRS)指的是，美國建立的飛彈預警系統，這一套系統是由高低軌道衛星組成，衛星上有2種感測器共同運作，它可以穿透地球大氣層，偵測到敵軍的彈道飛彈，也就是它在飛彈一發射時就探測到，並且能對中段飛行的飛彈進行追蹤。意思是說，它除了偵測到短程飛彈的發射，還能在飛彈發射後10-20秒內，就把有關這枚飛彈的資訊傳送到地面部隊，繼續追蹤飛彈行進的軌跡，相當厲害！

(中時電子報)