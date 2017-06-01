連假交通疏運 林全：研究高速公路彈性費率

行政院長林全。（資料照）

針對端午連續假期交通疏運評估，林揆今天在院會中表示，考量假日各時段用路需求不同，應善用科技及市場機制，就高速公路採行彈性費率的可行性進行研究。

林全說，這次國道整體交通狀況比去年端午節改善，整體旅行時間也比去年少，他感謝交通部同仁的辛勞。面對未來高速公路交通量仍不斷成長，林全指示交通部研議連假公共運輸的分流計畫，減少私人運具使用，以紓解連假國道交通壅塞。

此外，有關蘇花公路這次坍方封路的路段，待蘇花改工程完工後，將可有效改善類似問題。林全表示，蘇花改計畫中的8座隧道已經有6座貫通，截至4月底為止，整體進度達69.93%，預計年底蘇澳至東澳段即可完工，2019年底全線通車。

林全指出，沒有納入蘇花改計畫的路段，交通部應持續辦理邊坡落石防護、彎道改善工程，且在今年底前提出短、中、長期改善方案。

林全說，蘇花封路後，交通部及時以麗娜輪運送人車和加開台鐵班次，對紓解旅客有相當幫助。他請交通部參考這次鐵路、海運共同投入應變的經驗，研擬規劃蘇花公路中斷旅客及車輛疏運的緊急應變機制，以減少未來因類似災害造成的交通衝擊。

(工商)