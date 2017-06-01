台日觀光高峰論壇 林佳龍盼結合花博縮小觀光逆差

台日觀光高峰論壇，明年將在台中市主辦，市長林佳龍特別出席今年在日本香川縣的論壇！（台中市政府新聞局提供）

第10屆「台日觀光高峰論壇」，今日在日本四國香川縣登場！（台中市政府新聞局提供）

第10屆「台日觀光高峰論壇」，今日在日本四國香川縣登場！市長林佳龍應邀出席向在場二百餘位來自台灣、日本的觀光業界代表，簡報介紹台中市與2018台中世界花博，最後在台日雙方一致認同下，台中正式成為明年度論壇的主辦城市。林佳龍指出，明年度論壇將結合花博，盼再增加百萬人次的日本觀光客到台灣旅遊，縮小台日之間觀光人數上的逆差。

2008年在台北市首辦的「台日觀光高峰論壇」，歷年由台灣、日本兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事。今日在香川縣舉辦的論壇，台方包括林市長、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉、華航董事長何煖軒，而各大旅行業者亦由董事長、總經理等人與會，約計90餘人出席。

日方包括香川縣知事浜田惠造、日台觀光推進協會暨日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳顧問本保芳明、日本旅行業協會會長田川博己等，共計172人都親自出席，二百餘位台日觀光界重量級人士齊聚一堂。

根據統計，去年台灣人赴日觀光人數約416萬7千餘人，而日本人赴台觀光人數僅189萬5千餘人，因此這次會議聚焦如何縮小互訪人次的差距。台灣觀光協會會長葉菊蘭就表示，未來將把目標放在平衡雙方互訪人數上，盼帶動旅遊的質與量全面提升；山口會長也說，去年台日觀光互訪已超過6百萬人次，未來不只要帶動台灣旅客到日旅遊，更要促進日本旅客出境，讓出境與入境的人數相等成長。

經由台日雙方一致認同，會議也通過決議，將由台中市舉辦下一屆的台日觀光高峰論壇，市長林佳龍也受邀於會議上，向在場二百餘位觀光業界代表，簡報介紹台中的各項觀光、文化資源，並邀請各界明年到台中參與花博盛會。

林佳龍指出，台中市過去即積極與日本發展多方的交流，除舉辦國際踩舞季，進行文化交流外，並陸續與大分縣、青森縣成為友誼城市，而城市中包括台中州廳、宮原眼科、國家歌劇院、白冷圳等，都與日本有相關淵源。

林佳龍表示，台中有誠意也有能力辦好論壇，更已經做好當主人的準備，將把握舉辦台日觀光高峰論壇的契機，結合行銷2018台中世界花博，盼能再吸引百萬人次日本人到台灣旅遊，不僅縮小台日觀光人數的逆差，也讓更多日人到中南部走一走，感受台中的古蹟、美食、溫泉與國家歌劇院。

昨日晚間，主辦單位為歡迎來自台灣的來賓，特別舉辦歡迎晚宴，晚宴上林佳龍與觀光協會葉會長、駐日代表謝長廷、香川縣知事浜田惠造、山口會長、本保顧問、德島縣知事飯泉嘉門、高知縣知事尾崎正直、愛媛縣副知事上甲俊史等人，一同敲下代表祝福之意的酒樽，預祝論壇活動一切順利；接著林市長也與香川縣浜田知事相互贈禮，代表兩地友誼長存。

(中時)