教育部：原住民生休學率高 最多人讀護理

教育部今天公布「原住民教育概況分析」，目前大專院校原住民生就讀人數最多的前3名科系是護理系、企管系及幼兒保育系；此外，大專原住民生休學率為8％，比一般生高出2.1個百分點，因經濟困難而休學的比例是一般生的2倍。

教育部統計，105學年各級學校原住民生總數為13萬6926人，占全國學生總數的3％。原住民學生中，以來自阿美族35.4％最多、排灣族18.3％次之、泰雅族17.7％居第三；原住民學生占各縣市學生比例以台東縣36％最高、花蓮縣28.2％次之、屏東縣8.8％居第三。

105學年原住民生比例最高的大專院校，專科部以慈濟科科大46.5％為首，學士班及碩士班均以大漢技術學院的占比最高，分別為32.2％及22.5％，博士班則以新竹教育大學（目前已併入清大）之8.8％居冠。

教育部分析，105學年大專院校原住民生最多人就讀的前5名科系分別是護理系3324人、企管系1005人、幼兒教育系754人、資訊管理系495人、社工系484人，從這個數據來看，大專原住民生，多數就讀護理系。

教育部統計104學年大專院校原住民生休學率為8％，比一般生的5.9％高出2.1個百分點。若依各等級別觀察，原住民生休學率依序為：博士班22.2％、碩士班18.8％、學士班7.6％、專科班6.3％。

分析大專原住民生休學的原因，21.2％是因為學業志趣不合、17.6％是因為工作需求、11.0％是因為經濟困難。一般大專生因為經濟困難而休學的比例僅5.9％，但原住民生卻有11％，兩者差距頗大。

教育部技職司長楊玉惠表示，大專原住民生多數讀護理系，主要是有6所技職校院（慈濟科大、輔英科大等）設置原住民護理專班，並提供他們學雜費減免或生活補助。站在教育部立場，希望這些讀護理系的原住民生，畢業後回到原鄉服務。

對於不少大專原住民生因為經濟困難而休學，楊玉惠表示，政府每學期補助原住民生約1.7萬元的學費，學校也會提出弱勢助學措施，因此他們不太可能是因為付不出學費而休學，可能生活費不夠或是同時要負擔家庭經濟，所以決定中輟去工作。

(中時)