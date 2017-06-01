去年4／1認戀 SM社內情侶水晶一年情斷KAI
韓國夯團EXO成員KAI去年愚人節4/1被八卦媒體《Dispatch》爆出約會f(x)成員、潔西卡妹妹水晶的照片，同屬於SM娛樂的兩人隨後正式認戀，也成為第二對SM娛樂社內情侶，沒想到今(1日)傳出KAI和水晶不敵繁忙行程工作壓力，低調結束1年1個月的戀情，而SM娛樂也發聲明證實了。
相差1歲的KAI與水晶從練習生時期便是好友，兩人認識近10年後，終於在去年昇華成愛情，去年4月1日，韓媒拍到兩人在停車場約會照片，SM娛樂隨後便認了兩人戀愛ING。今《BIZENTER》驚爆兩人已分手，知情人士則表示：「兩人確實分手了，好像是因為繁忙行程感情變淡，確切的理由不太清楚，但似乎是兩人都更想集中心力在工作上。」
今中午，SM娛樂則發出聲明表示：「經過與本人確認過後，KAI和水晶確實已經分手了，兩人公開交往約1年1個月，但因工作忙難見面，所以才自然而然分手。」
(中時電子報)
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