熱心阿伯指揮交通 網友誇：好溫暖！

熱心阿伯發現車禍事件，協助指揮交通。（葉書宏翻攝）

熱心阿伯發現車禍事件，協助指揮交通。（葉書宏翻攝）

新北市中和區圓通路、中和警分局前今（1）日上午11時許發生一起車禍事件，8旬婦人不慎被自小客車輾過腳部倒地，警消獲報前往救援，2名男子自發性的在一旁指揮交通，確保救護過程順利。

民眾發現2名男子男子指揮交通，拍下照片上傳《我是中和人》臉書社團，不少網友們直誇，「阿伯好溫暖！台灣最美的風景！」

(中時)