男遇巡邏車心虛丟布包 警盤查查獲8子彈
桃園市政府警察局保安警察大隊警員李世勳、韓駪及女警向恩璇，昨天凌晨1點多巡邏至桃園區信光路時，眼尖看見30歲的邱姓男子，鬼鬼祟祟的坐在騎樓下的機車上，一見到保大巡邏車經過，就把身上一個黑色布包丟棄在地，心虛舉動引起員警注意。
員警上前盤查邱男，發現布包內有二級毒品安非他命及玻璃球吸食器1顆，裡頭還有施用過的殘渣痕跡，邱男身旁的罐裝鐵盒內還有8顆9mm子彈，訊後將邱男依照毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。