男遇巡邏車心虛丟布包 警盤查查獲8子彈

警員韓駪、向恩璇和李世勳（由左至右），在路邊逮到邱男。（警方提供）

員警打開邱男的鐵罐，發現8顆子彈。（葉臻翻攝）

桃園市政府警察局保安警察大隊警員李世勳、韓駪及女警向恩璇，昨天凌晨1點多巡邏至桃園區信光路時，眼尖看見30歲的邱姓男子，鬼鬼祟祟的坐在騎樓下的機車上，一見到保大巡邏車經過，就把身上一個黑色布包丟棄在地，心虛舉動引起員警注意。

員警上前盤查邱男，發現布包內有二級毒品安非他命及玻璃球吸食器1顆，裡頭還有施用過的殘渣痕跡，邱男身旁的罐裝鐵盒內還有8顆9mm子彈，訊後將邱男依照毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。

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(中時)