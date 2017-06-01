廣州六成少年 年讀10本圖書

據廣州少年兒童圖書館、中山大學圖書館與資訊科學研究所聯合發布《2017年廣州市未成年人閱讀年度報告》顯示，廣州未成年人閱讀狀況領先大陸，近8成的孩童喜歡閱讀。60%以上的未成年人偏愛紙本的閱讀，僅12.6%傾向於電子閱讀。

廣州每年閱讀10本書以上的孩童占比約60%，以小學生的年閱讀量最多。過半數的未成年人每天閱讀時長不足半小時。

平均每天閱讀時約為1小時以上，僅占20.5%。相對而言，小學生每天花在課外閱讀的時間最多。

盡管近年來電子閱讀日漸流行，但有超過六成的孩童仍然喜歡紙本閱讀，12.6%傾向於電子閱讀，而習慣同時這兩種閱讀的人群則占20.9%。

不同年齡層的孩童，在閱讀類型偏好與需求上呈現較大差異。繪畫故事、繪本等是0~6歲兒童家長的最愛；4~6歲學齡前兒童的家長傾向多元學習，如繪畫故事、童話寓言故，到認字、數學，或益智游戲等。

在中小學生當中，以科學百科、動漫卡通和小說等圖書最受歡迎。

(旺報)