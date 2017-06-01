女子轎車內戴安全帽遭警盤查 查獲40包毒咖啡

女乘客頭戴安全帽坐車內，引來警方盤查，一舉查獲毒品。（曹婷婷翻攝）

沒事頭戴安全帽坐車內，怎麼看怎麼怪，引來警察注意盤查，竟一舉查獲40包毒咖啡！

台南市警第五分局開元派出所巡佐蘇敬修昨日深夜巡邏，在北區開元路485巷32號前，發現一部自小客車未熄火停於路邊，副駕駛座楊姓女性乘客頭戴安全帽、口罩，行跡可疑，蘇員趨前問駕駛「為何乘客要戴安全帽？是要當賽車手嗎？」反問王姓駕駛「不覺得可疑嗎？」

面對警方盤查，王姓駕駛全程尷尬傻笑，楊女則辯稱因與男友吵架，路過坐上王男車訴苦，見警無離去打算，王男自知法法網難逃，主動交出k他命1罐(毛重3.69公克)，警隨後查獲毒品咖啡包11包(毛重54.80公克)及29包(毛重182.88公克)，王嫌坦承毒品為他所有，楊女則因與男友吵架才跑來找王嫌訴苦，對毒品並不知情，警方依法逮捕王嫌並查扣毒咖啡包證物。

警方經尿液毒品檢驗初篩結果，2人均呈陽性反應，王、楊2人坦承施用施用毒品，王嫌供稱，是在高雄市向某酒店內小姐購買，警訊後，將王、楊2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

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(中時)