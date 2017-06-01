西南氣流影響 中南部8縣市大雨特報

氣象局1日對中南部8縣市發布大雨特報。（截自氣象局網頁）

中南部民眾請注意！中央氣象局12時30分針對8縣市發布大雨特報，包括台中市、雲林縣、台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、和屏東縣。

由於受到西南氣流影響，今（1）日雲林以南、南投地區及臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

(中時電子報)