黃安自爆被女網紅盯上 「拍照還要我摟著她」

黃安自曝差點遇到桃色陷阱。（圖／中時資料照片）

男星馬幼興去年捲入性侵誣告案，雖在近日獲不起訴處分洗刷冤屈，但已造成他名聲與工作全失，今(1日)媒體報導，馬幼興為拚復出，轉行播賣海鮮，長期定居大陸的黃安對馬幼星的遭遇心有戚戚焉，稍早自爆曾被女網紅盯上，「拍照還要我摟著她」，所幸黃安早有防範，才沒掉進桃色陷阱。

黃安今上午6時在微博表示：「藝人最重要的是形象，形象毀了，演技歌藝再牛也沒用」，他有感馬幼興遭誣指性侵，雖得到法律遲來的正義，但卻沒戲約上門，話鋒一轉黃安吐露不久前也有類似經歷，「一名剛剛藉一位香港演藝界前輩炒新聞的女網紅，似乎盯上我了。」

黃安說，該名前輩差點被女網紅「馬幼興」，氣的揚言要給女網紅好看，「沒兩天我（黃安）就碰到她（女網紅）了，女網紅不斷對我套近乎，拍照還要我摟著她，我早有防範，在演出現場我永遠跟她走反方向，被她逮到合影了也合乎情、止乎禮」，黃安自言自己潔身自愛，更笑說：「我不會去賣海鮮滴。阿彌陀佛。」引發粉絲討論「女網紅」的身分，或許是不想再掀爭議，黃安隨後便秒刪，留下許多謎團。

(中時電子報)