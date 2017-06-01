邱太三關說？陳瑞仁：有心人移花接木 撕裂司法
法務部長邱太三今召開記者會，反駁電視政論節目指他關說妻子回任法官案，人在守喪期間，也被名嘴「點名」與邱一起去向司法院關說的法務部參事陳瑞仁，今也打破沈默，在網路上發表澄清稿，強調造謠者移花接木，把完全不相關的人事時地物拼拼湊湊，用來做不實的人身攻擊，企圖撕裂台灣的司法，請國人明察，切勿聽信不實指控。
陳瑞仁表示，邱部長今天上午召開記者會，反駁談話性節目對其「關說妻子回任法官案」之指控。此事因純屬不實指控，部長與他本無意回應，但該節目近日一再重複此話題，為保清譽並導正視聽，他不得不在守喪期間發表下列澄清稿。
陳瑞仁指出，2011年4、5月間，民間司改會透過民進黨團提出法官法草案第四條修正案，擬在司法院人審會引進外部委員，時任新竹地檢署檢察官的他公開堅決反對，司法院與法官協會也持反對立場。
後來法官協會幾位會員請他幫忙聯絡當時擔任亞洲大學法律系主任的邱太三，去向民進黨團勸說不要引進外部委員，於是在2011年5月12日在邱安排下，他與數名法官在柯建銘辦公室與民間司改會的林峰正等人見面，商談法官法第四條草案，當天並無司法院的官方人士在場，邱也不在場，這種會面怎麼會變成是邱太三為了他太太宋富美的人事調動案，帶他一起去向司法院關說？
後來，同年6月3日法官協會代表們又去民進黨部見蔡英文主席，談法官法第四條之問題，邱當天有在場，這段期間他根本不知道宋富美正在申請回任法官。
陳強調，整個事情經過就是這樣，造謠者真會移花接木，把完全不相關的人事時地物拼拼湊湊，用來做不實的人身攻擊，企圖撕裂台灣的司法，請國人明察，切勿聽信不實指控。
(中時)
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