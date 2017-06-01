會動的積木特展 預售優惠最終回
將積木結合動力，讓創意無限延伸，今年夏天，最具話題的主題展: 『會動的積木特展』將於7/1-10/10於台中文化創意產業園區正式登場。打破靜態模式的展出，顛覆你的想像!!5/19至6/30推出預售單人票$180元(原價$280元)；雙人套票320元(原價$560元)，呼朋引伴的全民團購，不可錯過的經濟選擇，預售票價最終優惠，限時搶購中！
本次展覽共分成四大區，展區包含「積木80年」、「積木創意培育空間」、「積木動次動」、「互動樂園」。其中「積木80年」邀你一起走入積木的歷史故事裡！從1949年的積木原型到1975年的積木人偶，踏進積木的歷史世界裡，一同見證這小小的娛樂玩具在時代的演變下，轉變成最具教育及創意思考的媒介。
走進「積木創意培育空間」，是特別為民眾打造的創意園區，透過記憶、邏輯、創意及想像，在這個展區裡展示了包含積木創意場、積木大巧思、積木想像屋、積木電影院！最動人的故事、最迷人的角色，在積木電影院裡，我們帶你一同回味精典中的傳奇！舉凡生活中的常見事物到世界珍品雕塑名畫，都可以透過積木的堆疊，將天馬行空的幻想轉變成作品。你可曾想過當西方遇上東方，當積木碰到書法，又會產什麼樣令人驚奇的變化呢？在創意空間裡，利用積木這個小小的元素，將生活中的各種可能，變化成創作作品。就是要讓你耳目一新，體會不同感受！
最具話題性的「積木動次動」，當積木碰上齒輪、當積木與動力結合，在左右腦的並用下，我們讓靜態的積木「動」起來了！ 藉由設定隱藏在積木裡的智能程式語言，同時透過馬達、齒輪等連接各式積木零件的串連，在積木實驗室裡，我們讓靜止的積木聽從所下達的指令跟著民眾一起互動、體驗！
在積木的世界裡，人人都可以是獨一無二的創作大師，來到「互動樂園，你可以發揮你的創意，更可以挑戰積木互動的極限！在會動的積木特展裡，近百件展品，靜態的展示與動態的互動，就是要顛覆你的想像，與我們一起來場積木神奇之旅！
預售優惠最終回！5/19起至6/30預售單人票只要180元(原價280元);雙人套票320元(原價560元)購票可洽全省超商(ibon、全家)、各大團購(Gomaji、17life)、網路：ibon限搶、博客來、yahoo、pchome，
洽詢電話:04-2222-0918或至Facebook粉絲專頁查詢：會動的積木特展。
【展覽資訊】
展覽名稱：會動的積木特展
展覽日期：7/1-10/10(週一休館；10/9除外)
展覽時間：09:00-17:00(16:30後停止入場)
展覽地點：台中文化創意產業園區 拾藝術（台中市南區復興路3段362號）
Facebook：會動的積木特展
(中時電子報)
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