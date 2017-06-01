前瞻竹縣抱鴨蛋每人還負債4萬 林為洲砲轟中央
舉債高達8900億元的前瞻基礎建設計畫，新竹縣至目前為止仍然「抱鴨蛋」，送審的計畫1項也未通過，根本是「已讀不回」，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲昨天砲轟蔡政府，前瞻舉債讓竹縣人民每人要分擔4萬元，且使國家面臨無經費可舉債救災的危機，他呼籲蔡政府要懸崖勒馬，別再一意孤行！
立委林為洲召開記者會抨擊蔡政府，他說，從2月13日與縣長邱鏡淳的縣府團隊拜會政委張景森起，已多次提出基礎建設計畫並參與公廳會，但直至目前，竹縣府提出的30項、254億8000萬元設畫，1項也未獲通過，且均未獲蔡政府正面回應。
林為洲憤怒表示，蔡政府的前瞻基礎建設計畫沒有告訴新竹縣民4件事，1、前瞻舉債8900億元，以人口計算分配，新竹縣將負債220億元，平均每人要分擔4萬元。
2、新竹縣提報30項計畫，總計254億8000萬元，通過項目為0項。3、新竹環線輕軌計畫是新竹市府提報，並未與縣府討論，且僅有1條經過竹北，人口稠密的竹東、新豐、湖口地區皆未設立站點。
4、新竹環線輕軌計畫，總經費300億元，前瞻的特別預算僅編列30億元，中央預算90億元，地方政府需負擔180億元，若是預估竹縣負擔1/3，縣府根本沒辦法負擔，就算學校、道路這些基礎的建設、維修都不做，也編不出這麼多錢。
他砲轟蔡政府，輕軌根本是空談，地方沒錢編不出預算，這是假議題，讓竹縣是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，當初蔡英文在竹縣也拿了不少選票，難道新竹縣民不是她的子民嗎？
林為洲更進一步指出，蔡政府也沒告訴全國人民4件事，1、前瞻軌道建設4241億，桃園、台中、台南、高雄就核定編列了3428億，超過2/3軌道預算。
2、特別預算必須符合國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年1次重大政事等4種項目，蔡政府未向全國人民說明符合何種項目。
3、前瞻舉債8900億元已逼近國家舉債上限，若國家發生重大災難，將面臨無經費可舉債救災的危機。4、前瞻基礎建設條例內並無監督機制存在，更沒有經費透明機制。
林為洲說，蔡政府要懸崖勒馬，不要一意孤行，要綜合各界意見，並與民意結合，包括國家當前的少子、老化等人口國家危機與食安問題等，訂立出人民所期待的計畫，接下來在6月的立院臨時會中，國民黨團會好好監督把關，絕不會讓不公不義又不合理的前瞻計畫闖關。
(中時)
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