前瞻竹縣抱鴨蛋每人還負債4萬 林為洲砲轟中央

國民黨立院黨團首席副書記長林為洲今天砲轟蔡政府，對竹縣提出的計畫根本是「已讀不回」，１項也沒通過。（陳育賢攝）

國民黨立院黨團首席副書記長林為洲今天製作line的模擬看板，砲轟蔡政府對竹縣提出的計畫根本是「已讀不回」。（陳育賢攝）

國民黨立院黨團首席副書記長林為洲昨天砲轟蔡政府的前瞻計畫不公不義，質問蔡英文難道新竹縣民不是她的子民嗎？（陳育賢攝）

舉債高達8900億元的前瞻基礎建設計畫，新竹縣至目前為止仍然「抱鴨蛋」，送審的計畫1項也未通過，根本是「已讀不回」，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲昨天砲轟蔡政府，前瞻舉債讓竹縣人民每人要分擔4萬元，且使國家面臨無經費可舉債救災的危機，他呼籲蔡政府要懸崖勒馬，別再一意孤行！

立委林為洲召開記者會抨擊蔡政府，他說，從2月13日與縣長邱鏡淳的縣府團隊拜會政委張景森起，已多次提出基礎建設計畫並參與公廳會，但直至目前，竹縣府提出的30項、254億8000萬元設畫，1項也未獲通過，且均未獲蔡政府正面回應。

林為洲憤怒表示，蔡政府的前瞻基礎建設計畫沒有告訴新竹縣民4件事，1、前瞻舉債8900億元，以人口計算分配，新竹縣將負債220億元，平均每人要分擔4萬元。

2、新竹縣提報30項計畫，總計254億8000萬元，通過項目為0項。3、新竹環線輕軌計畫是新竹市府提報，並未與縣府討論，且僅有1條經過竹北，人口稠密的竹東、新豐、湖口地區皆未設立站點。

4、新竹環線輕軌計畫，總經費300億元，前瞻的特別預算僅編列30億元，中央預算90億元，地方政府需負擔180億元，若是預估竹縣負擔1/3，縣府根本沒辦法負擔，就算學校、道路這些基礎的建設、維修都不做，也編不出這麼多錢。

他砲轟蔡政府，輕軌根本是空談，地方沒錢編不出預算，這是假議題，讓竹縣是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，當初蔡英文在竹縣也拿了不少選票，難道新竹縣民不是她的子民嗎？

林為洲更進一步指出，蔡政府也沒告訴全國人民4件事，1、前瞻軌道建設4241億，桃園、台中、台南、高雄就核定編列了3428億，超過2/3軌道預算。

2、特別預算必須符合國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年1次重大政事等4種項目，蔡政府未向全國人民說明符合何種項目。

3、前瞻舉債8900億元已逼近國家舉債上限，若國家發生重大災難，將面臨無經費可舉債救災的危機。4、前瞻基礎建設條例內並無監督機制存在，更沒有經費透明機制。

林為洲說，蔡政府要懸崖勒馬，不要一意孤行，要綜合各界意見，並與民意結合，包括國家當前的少子、老化等人口國家危機與食安問題等，訂立出人民所期待的計畫，接下來在6月的立院臨時會中，國民黨團會好好監督把關，絕不會讓不公不義又不合理的前瞻計畫闖關。

(中時)