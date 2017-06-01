廣州歡慶兒童節 公園景區推活動
金色童年，繽紛六月，廣州各大公園、景區推出豐富的特色活動，如體驗餵養動物、美術交流展、兒童塗鴉活動、故事有聲書、兒童嘉年華等多元活動，讓父母與孩童一同攜手歡度六一兒童節。
廣州市動物園舉辦「我和小動物過六一」主題活動，體驗喂養動物，與動物親近，讓小朋友們開拓視野，增長見識，同時也培養自然保護觀念，提高保護環境、保護動物的意識。
廣州文化公園舉辦「我們有畫對你說—青少年美術交流展」，嘗試借助一個美術展覽，力求以點、線、面多角度去呈現美術教育的探索路程，及刺激青少年美術的想像力、創作力。
另外，廣州兒童公園圖書館內舉辦「聽見花開，童聲故事薈」童聲閱讀活動，透過收錄父母想留給孩子的聲音，及孩子們想給父母講的一個故事、一段心聲，為六一兒童節增添一股濃厚溫馨感。
(旺報)
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