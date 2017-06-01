畫畫曾像畫「土符」 替代役男請纓教畫

小朋友向來賓說明創作理念。(許素惠攝)

土庫宏崙國小在八角倉庫開畫展。(許素惠攝)

替代役男陳俊呈像個陽光暖男，主動教小朋友畫畫，師生一起開畫展。(許素惠攝)

倉庫變畫廊，替代役男陳俊呈(中)帶領他的教的宏崙國小小朋友開畫展。(許素惠攝)

替代役陳俊呈曾是個畫畫像畫「土符」的孩子，因此非常害怕畫畫，直到遇到一個愛、耐心兼具的老師鼓勵，才開始揮灑色彩，從此愛上畫畫，還成了畫畫老師，上午和他教導的土庫宏崙國小小朋友在八角倉庫開生平第一次畫展，揮別「土符」，迎向璀璨的生命色彩。

陳俊呈在嘉義大學與研究所念視覺藝術，去年9月第一天到校報到，教務主任謝東明去斗南火車站接他，途中他便迫不及待地自動請纓要教小朋友畫畫。

沒有鐘點費，每周三下午是他和孩子的快樂時光，一起沈浸在繽紛色彩中，他們將半年多來的成果在深具文化蘊的八角倉庫展現，生平第一次自行籌畫的畫展，意義不凡。

陳俊呈說，教孩子畫畫是他最快樂的事，看到小朋友從連拿畫筆都不會，到可以獨自完成一幅畫，宛如從無到有孕育出一個新生命，不論好壞，要讓孩子有信心在出示作品時，能大聲說「這是我畫的」。

(中時)