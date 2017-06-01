西南大雨機動疏散 山區注意豪大雨
梅雨鋒面伴隨強烈西南氣流預計今天起影響台灣，水土保持局呼籲民眾避免到山區活動，另山區民眾應加強戒備，檢視居家周邊的擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流附近居民應配合地方政府之指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。
農委會水局將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，並依據中央氣象局提供之即時雨量資料，適時發布土石流警戒；若達土石流警戒值之縣市，除將警戒情形以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用土石流警戒之災防告警細胞廣播通知當地民眾。
另外，警戒情形同時公布於水土保持局土石流防災資訊網及土石流防災資訊網臉書粉絲專頁，供相關單位及民眾隨時上網查詢，亦可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機App查詢。
水土保持局林長立副局長強調，水土保持局已要求所屬各分局完成各項土石流防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理土石流災害勘查及相關應變工作，如有土石流災情請逕洽水土保持局土石流災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）。
(中時)
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