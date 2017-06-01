少康營區辦音樂會 高市地政局揪市民逗熱鬧
高雄市小港區少康營區荒廢多年，市府與地主台糖折衝多時，透過變更都市計畫及市地重劃方式，取得10公頃建闢公園，規模堪比凹子底公園，預計明年9月完工，其餘近11公頃招商引資，發展無煙囪產業。地政局4日晚間將在營區舉辦音樂會，邀請市民逗熱鬧。
高市地政局長黃進雄表示，第89期市地重劃區，位於高松路、營口路、華山路200巷、松金街1巷之間，總面積23.25公頃，原是少康營區，但隨著軍營遷移後閒置多年，影響當地發展。
黃進雄說，小港地區是重工業聚落，工廠林立製造空汙，且緊鄰機場起降噪音，當地居民期盼市府建置大型公園，作為都市之肺，提升當地居住品質。
他指出，市府評估若以徵收方式闢建公園，總經費破70億元。市長陳菊積極督促各單位設法處理，決議透過變更都市計畫及公辦市地重劃方式開發，市府無償取得10公頃公園用地及2.42公頃道路用地，園內有瞭望台可一覽飛機起降。
公園工程部分動支平均地權基金2億600萬元，交由工務局規畫設計施工，該重劃區開發合計經費達6億4500萬元以上。
另外，配合北側高雄國際機場、東南側國立高雄餐旅大學、西側鄰近捷運紅線等重大設施，剩餘的10.83公頃商業區土地，預計引入商場、辦公、旅館、休閒娛樂等無煙囪產業，粗估創造逾5000個就業機會。
地政局也特地向民眾分享這項好消息，4日晚間7時在少康營區舉辦音樂會，邀請台語歌王翁立友、情歌天后龍千玉、小天后孫淑媚、金牌製曲歌王江志豐、國民情歌女神黃思婷、「小鳳飛飛」方寧等多位歌手熱情獻唱。
(中時)
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