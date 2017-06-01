台法農業循環研討會 促雙方農經交流

為促進臺灣與法國在發展循環農業方面的科技交流，以及加強我國實質參與法國所提「千分之四倡議」國際合作案，農委會與法國在臺協會於1日共同舉辦「2017臺法循環農業研討會」，邀請國內產官學研各界代表進行交流與對話。

農委會表示，面對全球氣候異常與資源耗竭，循環農業已是台法兩國共同關心的重要施政課題。台灣在法國的邀請下，也參加了「千分之四倡議」，希望透過參與聯盟組織運作，與各國政府及相關團體分享臺灣在這方面的經驗。

而此次研討會特別安排雙方產業界，針對歐亞各國綠能產業、循環農業發展現況及最佳範例等經驗進行分享與交流。

同時也邀請法方代表實地參訪我沼氣發電及禽畜產業鏈，以展現我國循環農業的成果，期待創造跨國產業及技術合作機會，及帶動台法雙方在生物經濟、農業資源、可再生能源及農業創新有更深化的交流與合作。

(旺報)