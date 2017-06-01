去年吸金6.3億 爆王力宏偕妻關渡看遊艇
金曲歌王王力宏家庭事業兩得意，2013年與李靚蕾結婚的他，去年迎來第二個前世情人，今年端午節他更首度放出一家四口照片，可見他被老婆、兩個女兒環繞表情相當幸福，去年他靠兩檔大陸實境秀與廣告代言賺進約6.3億，今(1日)媒體則報導他與妻子現身關渡看遊艇，似乎有意當遊艇大亨。
王力宏去年前進大陸上真人秀節目賺奶粉錢，再加上代言酬勞，媒體估計他光在去年就進帳6.3億台幣，只輸給周杰倫的7.9億，成為歌手吸金榜第二名。婚前相當勤儉的他，曾只花了6萬台幣當作自己生日禮物，婚後他則變成寵妻狂魔，砸4億買進豪宅，並登記在李靚蕾名下，可見他對家人之大方。
據《自由時報》報導，今年端午節當天，民眾目擊他與妻子現身關渡碼頭看遊艇，他戴黑色紳士帽、穿深藍色襯衫，光是背影就十分帥氣，而李靚蕾則穿紅黑色露肩洋裝站在一旁，照片中可見李靚蕾在接待人員解說下露出笑容，似乎有意購進遊艇，但對此，王力宏本人暫未回應。
(中時電子報)
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