金正恩周圍官員 為何總在記筆記？

金正恩出外視察，周圍官員總是在認真記筆記，專家揭原因。(圖/翻攝騰訊)

北韓最高領導人金正恩出外視察，總會被一群高官政要包圍，在許多照片中可發現，這些隨行人員都持有一本筆記本，當金正恩一開口，他們便會快速地用鋼筆記下重點。究竟為何金正恩周圍官員總在記筆記？英國專家認為，這並非必要，而是金氏塑造親民形象的手段。

根據《商業內幕》（BUSINESS INSIDER）報導，英國謝菲爾德（University of Sheffield）大學研究北韓問題專家 格雷森（James Grayson）透露，記筆記是金日成時代留下來的傳統，用以塑造領導人親切指導下屬、博學形象，因為他們深知，這些畫面將展示在電視螢幕上。

即便記筆記只是為了顧及形象，倫敦大學亞非學院中國研究院所長向英國廣播電台《BBC》透露，北韓官員記錯內容可能招致嚴重後果，他們不會記上不精確的內容。

(中時電子報)