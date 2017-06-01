挺前瞻者喊「台北有 我們也要有」 徐世榮質疑：你也要高房價嗎

政大地政系教授徐世榮。（圖/中時資料照，黃世麒攝）

預算達8年8800億的前瞻基礎建設計畫，被蔡政府視為未來強化投資動能拚經濟的重要政策，不過卻引起各界反對聲浪不斷，現階段政院仍持續在進行溝通。對此，長期關注土地正義的政大教授徐世榮今（1）日直言，稱那些抱持「台北有、我們也要有」而力挺前瞻的人，難道也想要有台北的高房價嗎？

面對各界對前瞻建設的質疑，總統蔡英文過去多次公開喊話其重要性；昨日她在民進黨中執會上更指示，行政院要帶領各部會，以及地方政府，共同妥善地將計畫的重要性說明清楚。而今日蔡英文演說時也強調，自己會是政府裡面最努力的那個人，盼大家對未來有信心，和她一起努力，為台灣加油。

徐世榮今則在臉書發文，認為台北雖有方便的捷運，但同時，也有讓一般人僅能仰望的天價不動產，對於許多疾呼「台北有、我們也要有」力挺前瞻的人，徐不禁直問，「您要高房價嗎？」並表示，就他而言，若有可能的話，倒是很想回到騎機車的中南部。

事實上，徐世榮過去就曾多次批評前瞻建設，指其存在著「不合理、不明確、不尊重基本人權」3大問題，尤其是「區段徵收」部分，更可能導致許多民眾面臨迫遷處境，呼籲台灣社會要有「整體性的理解」，而不是採取「階段式的思考」。

(中時電子報)