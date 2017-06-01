竹市勞工子女暑假成長營 6月3日起報名
新竹市勞工子女暑假教育成長營，將於3日起在新竹市勞工育樂中心受理報名，市府表示，今年將開設19項多元課程，新增了科學實驗、樂高機器人、程式設計及3D列印等創意課程，總計提供420個名額，課程完全免費，市長林智堅提醒竹市勞工朋友們，把握機會為子女報名，利用暑假歡樂學習與成長。
林智堅表示，辦理這項成長營活動是期待找回孩子學習的熱情，讓他們「從做中學」創造真學習，奠定創意、創新與創業的基礎，也讓勞工子女一起度過安全又充實的暑假。
他說，新竹市是兒童城市，也是全台最年輕的城市，14歲以下孩子高達18%。今年的勞工子女暑假成長營，趕上全球自造者運動（Maker Movement）風潮，特別規畫了超夯的樂高機器人、3D列印、VR虛擬體驗及程式設計等課程，為勞工子女提供多元的選擇。
市府勞工處則指出，此次成長營國小班開設包括科學實驗班、樂高機器人班、創意美術班等12班。國中班包括虛擬實境VR班、程式設計班、動感熱舞班等7班，上課地點在竹市勞工育樂中心，上課期程為7月8日起至8月19日止。
另，為照顧弱勢家庭，每班保留2個名額給低收入或非自願失業勞工者子女至6月10日止，因此，欲報名者務必先將報名資料準備齊全，以免錯失機會。
報名時間3日起至30日止（每日9時至17時），各班額滿為止，並於報名首日8時30分開始發放號碼牌。報名地點於新竹市勞工育樂中心（新竹市田美三街2號3號）。相關資訊可至勞工處官網查詢，或電洽新竹市總工會：03-5312124。
(中時)
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