「8／20交接是吳的想法」 柱怒：搞得像我賴著不走

洪秀柱怒批吳敦義縱容下面的人亂放話。（中時資料照／郭吉銓攝）

吳敦義贏得國民黨主席選舉後，原已與現任黨魁洪秀柱有共識，要提前至7月8日交接，但有消息傳出，洪陣營希望掌握黨主席對於中央委員的提名權，因而把交接時程延至8月20日。對此，洪秀柱回應，8月20日交接是吳敦義的想法，他卻放任底下的人放話、亂搞，弄得像是她賴著不走一樣。

洪秀柱接受《聯合晚報》獨家專訪指出，在全代會的3個月前選主席，是黨章規定，且18全起，就是先選出中央委員和中常委，再召開全代會，但現在，挺吳敦義者則希望能先讓他就任黨主席，再選中央委員與中常委，而出來批評她的人，許多都是萬年中常委，他們是考量到個人利益才會針對她。

「新舊任主席共同提名中央委員不是很好嗎？」洪秀柱強調，如果吳敦義陣營仍堅持贏者全拿，她打算於下星期的常會反駁，這也正是為什麼她會選擇停開這周常會，因為希望雙方仍能協商。

另外，洪秀柱透露，自己的人曾向吳敦義陣營交接小組的曾永權說，就算要7月初交接也行，可是對方卻表示吳就是要在8月20日交接，可現在卻變得像是她賴著不肯走，「吳敦義到底是什麼意思？」

(中時電子報)