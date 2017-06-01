夏月電價今上路 每戶每月電費多近8成

台電今起到9月，實施一連4個月的夏月電價，每戶每個月的電費平均比先前多出446元，高出近8成。（本報系資料照）

夏月電價今天啟動！台電今起到9月，實施一連4個月的夏月電價，費率比非夏季多出13%到27%，加上夏季用電度數增加，每戶每個月的電費平均比先前多出446元，高出近8成。

進入炎熱夏季，大家狂開冷氣，台電也祭出反映成本的夏月電價，電價除第一段(120度以下)費率每度維持1.63元不動外，第二到六段每度分別調漲13%到27%不等，最末段1000度以上，每度電收費6.13元。

夏季每月每戶平均用電度數424度，比非夏季多出121度，住戶平均每月電費為1026元，會比非夏月電費580元高出7成8，整體已經將近一倍。民眾須調整家中電器使用方式，才能避免繳太多電費。

(中時)