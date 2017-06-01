警察這麼做 脫衣陪酒拔毛變無罪
彰化縣1家養身館遭到警方查獲容留女子脫衣陪酒與「拔毛」助興，負責人、店長及4名越南籍女子被依《妨害風化》罪送辦，彰化地方法院法官審理蒐證影帶時發現，員警當時是以金錢引誘「陷害教唆」女子脫衣拔毛，缺乏證據力，最後判決6人無罪。
據了解，該家養身館除了有女子按摩服務，更提供包廂讓客人喝酒與唱歌，由於盛傳陪酒女子作風大膽遠播，轄區員警決定直搗黃龍，從去年8月16日起多次喬裝客人到店內消費探路，果然掌握到店內確有脫衣陪酒以及提供摸胸及拔毛等特別消費行為。
判決書指出，員警向彰化地院申請搜索票，同年9月7日晚間與兩名友人再度喬裝客人進到店內，終於當場查獲4名越南籍女子脫衣陪酒等行為，全案依《妨害風化》等罪嫌將6人送辦，且經彰化地檢署起訴。
不過，法官審理時，遭控脫衣陪酒的女子都供稱，她們並非主動，而是客人以金錢或「改運」等理由引誘要求，才會脫衣拔毛，「我們也是不願意的」。
法官勘驗承辦員警的蒐證錄影畫面，果然發現當天員警等到店消費時，女子穿著都很整齊，是直到員警與友人喝令「在我們包廂內不能穿胸罩」、並要求「把胸罩脫掉200元、脫內褲300、脫光500…」等，女子才脫衣，接著員警等人又提議玩拔毛遊戲「拔1根毛300元」。
法官認為，員警這項蒐證動作屬犯意誘發型的「陷害教唆」，是以引誘或教唆犯罪的不正當手段，所以取得的畫面「沒有證據力」，無法證明養身館負責人等6人犯罪，所以做出無罪判決。
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(中時)
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