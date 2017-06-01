防胸部外擴 得先破除3個迷思

乳房黃金比例為鎖骨正中間的凹陷點、左右乳頭這3點連線成正三角形，即3邊等長，若是左右乳頭相連距離較其他兩邊距離還要長，即為胸部外擴。(圖/達志影像/Shutterstock)

女人除了煩惱胸部大小外，還得面對胸部外擴問題，許多女性都認為胸部會外擴是大胸女性及不愛穿內衣的女性才會出現，而醫師指出，這些觀點普遍是女性對於胸部外擴的迷思，今天我們就來一一破解。

先來解說胸部的黃金比例，讓女性們可以自我檢視是否胸部外擴。據《華人健康網》報導，彰化基督教醫院整形外科施博淳醫師指出，曾有研究顯示理想的女性胸部，應為鎖骨正中間的凹陷點及兩邊乳頭的位置距離所決定，乳房黃金比例為這三點連線成正三角形，即3邊等長，若是左右乳頭相連距離較其他兩邊距離還要長，即為胸部外擴。

1.許多女性認為大胸女性由於胸部分量過大，才會出現胸部外擴，而小胸女孩就不用擔心這問題發生！

施博淳醫師指出，這是錯誤觀念，乳房主要是由乳腺、脂肪及乳房懸韌帶組成，一旦乳房懸韌帶過於鬆弛，無法支撐乳房重量時，就造成乳房外擴；在尚未生育前的年輕女性裡，胸部越大，重量也較越重，的確是容易有胸部外擴的形成發生，但小胸女性如果缺乏運動，也會讓胸型走山、外擴！而肥胖也是胸部外擴的危險因子。

而在生育過後的媽媽們普遍都會出現胸部下垂、乳房外擴，原因是在哺餵母乳期間，胸部可能會大2個罩杯，乳房的重量就增加了，乳房懸韌帶長時間下來就疲累、鬆弛了。

2.女性為防胸部外擴，認為睡覺時可以穿內衣，這樣可以維持完美胸型！

施博淳醫師認為並不需要特地穿內衣睡覺，一方面是穿內衣睡覺並不舒服，另方面是現在尚未有科學證據證實穿內衣睡覺可預防胸部外擴，甚至改善胸部外擴。而且，有人認為長時間穿內衣可以使乳房懸韌帶減輕負擔，但就醫學角度，其實長時間穿內衣，會使乳房懸韌帶失去訓練機會，因此長久下來也會出現胸部外擴。

3.想要改善胸部外擴就必需施以手術！

利用手術方式改善胸部外擴是直接且有效的方法，但其實養成規律運動即按摩胸部也是方法之一，長期堅持下去，就可以看到成效！施博淳醫師提醒大胸女性，運動不但可以訓練背部肌肉群，減輕腰背痠痛，也能強化胸部底層肌肉，提高支撐力以預防胸部下垂。

施博淳醫師呼籲女性民眾，在內衣選擇上，以罩杯大小適中為佳，不要為了營造豐滿效果而刻意購買小一號內衣！在穿內衣時，也要盡量將乳房往內衣罩杯裡撥，上廁所時可以順手撥一下乳房，以防外擴及下垂；而運動時，記得穿帶無鋼圈內衣或專屬內衣，以預防鋼圈對肌膚造成摩擦或受撞擊而刺穿鋼圈，甚至使乳房受傷，也避免在運動中，胸部過度晃動導致乳房懸韌帶受傷、鬆弛。

(中時電子報)