今年雙城論壇恐取消？柯P：看對方誠意

台北市長柯文哲（左）直呼便民。(中央社)

台北、上海雙城論壇往年約在8月舉行，今年適逢台北舉辦世大運，北市府希望提前到6月舉辦，現卻傳出北京臨時喊停，若7月初無法舉辦，8月世大運後再辦機率不大。台北市長柯文哲今赴議會總質詢強調，仍在溝通中，市府會表達善意，剩下就看對方誠意，若上海真的不來，那也沒辦法。

議員高嘉瑜今在議會指出，柯文哲上任後提出一五新觀點、兩岸一家親，頻對大陸釋出善意，不過去年雙城論壇上海只派統戰部長沙海林來，世大運又不參加團體賽，現在連雙城論壇時程都沒喬好，今年是否會取消？

柯文哲回應，還在跟上海溝通，原則希望在8月世大運前舉辦，而且要早一點，不能離世大運太近，不然也無法率隊過去。

高嘉瑜追問柯，大陸不斷給市府軟釘子碰，是因為蔡政府執政，還是受到李明哲、WHA事件影響？柯認為，大陸從頭到尾都沒有改變，就是現在這個樣子，他們不會改變政策，市府先表達善意，剩下就看對方的誠意，市府大陸小組已在排時間，若大陸真的不想辦，會尊重對方，「我們的態度就是不卑不亢。」

(中時)