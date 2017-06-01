全球最貴！ 愛馬仕鑲鑽柏金包以1千萬拍出

由佳士得以294萬港幣拍出、創下全球最貴手提包紀錄的柏金包。（圖/佳士得網站）

據香港南華早報（SCMP）報導，佳士得香港（Christie’s）日前以294萬港幣（約1,136萬台幣）的價格，賣出一個鑲鑽、鱷魚皮製成的限量愛馬仕（Hermès）柏金包，打破全球最貴手提包售價紀錄。這款柏金包首次出現於1980年代，外表呈現銀白色、鑲有多枚鑽石裝飾、並使用珍貴鱷魚皮製成，由於數量稀少，即使是最尊貴的貴賓排入等待名單，至少得等上6天、甚至一年的時間，才能拿到全手工製作的柏金包。

以英國歌手珍柏金（Jane Birkin）命名、由愛馬仕設計製造的柏金包，從1984年推出開始，一直是時尚、影視和富豪名媛追逐的目標之一。一個柏金包的售價從7,500美元（約22.6萬台幣）起跳，使用如鴕鳥、鱷魚等珍貴皮革訂製，想擁有只能透過預定等待，客戶往往需等待一年以上，才有可能取得柏金包，著名款式甚至要價數十萬美元以上，但名媛和影歌星依然趨之若騖。而柏金包的等待名單上，客戶可說是眾星雲集，包含維多莉亞·貝克漢（Victoria Caroline Beckham）、法國前第一夫人卡拉·布魯尼（Carla Bruni-Sarkozy）、好萊塢女星珊卓·布拉克（Sandra Bullock）等都是其死忠粉絲。

拍出最高價的柏金包上，以多顆鑽石鑲嵌裝飾。（圖/佳士得官網）

香港佳士得日前拍出全球最高價的柏金包。

為保護賣家和買家隱私，佳士得對其身分是保密到家。但佳士得官方也表示，去年創造最高架紀錄的柏金包，與今年的拍賣品項屬於不同年份的同款柏金包，去年以233萬港幣（約900.5萬台幣）創下紀錄，沒想到僅一年的時間就被打破，讓人見識到柏金包致命的限量吸引力。

(中時電子報)