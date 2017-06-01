維持生態友善 林務局落實生態檢核機制

隨著民眾環境生態意識抬頭，不只重視既存的生態環境，也在兼顧防災、減災之治理工程，考量環境友善度。目前林務局國有林治理工程生態友善之實務推展，已朝向落實生態檢核機制，並邀請民眾與相關生態團體參與，透過資訊公開及有制度之檢核機制，積極推展環境生態檢核工作。

林務局為加強落實生態友善機制，已於105年12月訂頒「國有林治理工程加強生態保育注意事項」，並將彙整歷年執行生態友善措施之實務經驗，予以系統性歸納為「國有林治理工程生態友善機制作業程序」，及蒐整各國生態工法優良案例，彙編為生態工程圖冊，供辦理國有林治理相關整治之參考。

為使該計畫功效顯著，林務局暨所屬林區管理處將結合局內保育專業人員參與工程治理規劃管理過程，培育組織治理工程生態友善工作圈，逐步培力執行工程生態友善機制之能量與同仁之專業知識，並定期辦理相關教育訓練與研習課程，提升基層同仁之專業知識素養。

(旺報)