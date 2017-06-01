正深切反省中 YG認T.O.P呼麻遭調查
南韓天團BIGBANG成員T.O.P今年2月入伍當兵，未料現傳出他涉嫌吸食大麻菸，且毛髮呈現陽性反應，遭到警方調查，並以違反毒品類管理法向檢察機關提出起訴。
據韓國電視台《Channel A》爆料，T.O.P去年10月入伍前，曾因為涉嫌吸食大麻，接受警方調查，當時有採集他的毛髮，現發現呈陽性反應，警方最近就他違反毒品類管理法的嫌疑，向檢察機關方面提出起訴。
T.O.P所屬經紀公司隨後承認他吸食大麻而接受警方調查一事，「首先真心地向大家道歉，公司向當事人確認之後，T.O.P入伍前，因涉吸食大麻而接受調查，T.O.P誠實地接受調查，調查期間承認大部分指控，正深切反省中。」
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(中時電子報)
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