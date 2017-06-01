驚！上班族便秘易怒！原因恐出自早餐吃麵包、蛋餅

調查發現，上班族情緒不佳、易怒可能與便秘有關。（達志影像／shutterstock提供）

俗話說，「一日之計在於晨」。早餐吃不吃，對身體大有影響！根據一項最新調查發現，情緒不佳、易怒可能與便秘有關，腸道卡便，快樂也卡關。台灣上班族普遍處於高壓環境，加上飲食習慣不正常及纖維攝取不足，便秘成為多數現代人通病，且對健康影響甚鉅。

台灣營養基金會偕同台北中山醫院家醫科主治醫師-陳欣湄醫師，針對國內上班族「便秘與情緒表現」研究調查中發現，有超過五成的便秘上班族情緒易怒，一改過往大眾討論情緒壓力如生活步調快、精神緊張…等進而影響腸胃不順的單向認知。同時也發現上班族因忙碌，最常忽略早餐。另有部分上班族得便秘的原因竟出自於早餐精緻化如：白饅頭、精緻麵包、蛋餅等，此外，便秘且情緒不佳的上班族早餐更缺乏足夠纖維質。

五成便秘上班族，每日情緒差

本次以問卷調查方式，針對1,311位台灣地區25歲以上的上班族做「便秘與情緒表現」調查，試圖求得便秘與情緒之間的關聯性。綜合專業資訊，本調查將便秘定義為：排便頻率四天以上排一次、或排便時要出很多力氣、或一周內超過一次以上曾排出硬球狀或香腸狀的糞便。輔助以「簡式健康量表」來評估受訪者近期一周內的情緒表現，情緒健康負面影響評分是否達中度、重度指標。

經交叉分析得出台灣便秘上班族，每四人即有一人評分達中度、重度以上，遠高於沒有便秘問題的族群。而在此評量中，發現腸便秘引起的四大壞情緒排名：有高達52.9%的便秘上班族人容易苦惱與脾氣易怒、42.2%的便秘上班族常感到緊張不安、40.4%的便秘上班族對自己缺乏自信、38.9%則感覺憂鬱與心情低落。

且上述各項情緒表徵的提問中，有便秘困擾的上班族數據皆明顯高於沒有便秘困擾的上班族。這些情緒表現均可能衍生出如職場人際關係緊張，抑或是工作團隊士氣低迷，績效不彰等影響，突顯便秘除影響健康外，對職場發展亦可能造成隱憂。

此次調查中也發現便秘上班族群有憂鬱傾向比例達33.3%，比無便秘上班族群高17.6%。陳欣湄醫師表示無論從國外學術期刊或本次調查，皆得出便秘與情緒之間的緊密關係，可以推斷便秘與情緒是雙向影響的，藉此呼籲大家便秘的嚴重性不僅在於對腸胃機能及健康的影響，也可能產生心理上的情緒危機！

常吃精緻化早餐，如白饅頭、精緻麵包、蛋餅等，長期下來恐會缺乏足夠纖維質進而引發「便秘」。（達志影像／shutterstock提供）

便秘易怒上班族 早餐較缺纖

導致便秘發生其中一項非常重要的因素就是膳食纖維攝取不足，根據衛生福利部建議，人體每日膳食纖維攝取量為25公克，普遍國人皆難達此標準。因此針對便秘且情緒不佳的受訪者飲食習慣進一步調查，發現「便秘易怒三惡習」。

1、不吃早餐：近四成便秘且有情緒問題的上班族有不吃早餐的壞習慣，主要原因為早餐時間靠近中餐，直接合併成一餐吃或是已準備好早餐，但時常因故而延誤用餐時間。

2、早餐精緻化：針對便秘且有情緒問題的受訪者，其早餐選擇前2大排名為：精緻麵食類（86.1%），如：白饅頭、精緻麵包、蛋餅等，及精緻米飯加工類（65.6%），如白飯、糯米飯、蘿蔔糕等，此二榖類主食類皆經過精緻程序，降低穀類食物原有膳食纖維的比例，顯示早餐穀類選擇同樣有待改進。

3、蔬果不足：除了穀類，蔬果也是吸獲取豐富膳食纖維的主要來源之一，調查顯示95.9%便秘且有情緒問題的上班族未達衞生福利部國民健康署「每日飲食指南」建議之每日蔬菜攝取份量3-5份的標準、98.4%的受訪者未達每日水果攝取份量2-4份。

值得注意的是，便秘上班族不僅擔心健康威脅，也要顧慮情緒不佳影響日常生活，除了接受專業醫學的諮詢外，台灣營養基金會藉此次調查所發現便秘上班族之情緒問題，呼籲全台民眾一同響應「早安腸笑四要件」原則。

1、早餐元氣足：早餐為一天的活力源頭，改善上述不吃早餐、吃錯早餐之問題，選擇高纖穀物作為早餐首選，讓一天的開始元氣滿分。

2、飲食高纖生：均衡飲食，注意每日纖維攝取量是否達標，除蔬菜水果以外，還有高纖穀物可選擇，建議午、晚餐中以糙米取代白米。

3、促動好順暢：規律且適當地運動能夠有效促進腸胃蠕動，幫助排便好順暢。

4、排便成習慣：養成定時排便好習慣，形成固定生理習慣，擺脫便秘困擾，腸笑，心情也樂活起來了！

(中時電子報)