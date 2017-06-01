種麻瘋樹領補助？騙子又來了！

詐騙集團發宣傳單指麻瘋樹、蓖麻樹是綠能補助作物，除了補助，每甲還有還有百萬元以上的年收入，欲騙農民。（許素惠翻攝）

詐欺成員出示相關網頁欲取信農民。（許素惠翻攝）

詐欺成員出示相關生質能源獎勵草案網頁欲取信農民。（許素惠翻攝）

侯男自稱是台灣區綠能作物運銷合作社創辦人，邀農民種綠能植物賺大錢，但手機卻一直打不通。（許素惠翻攝）

農民還收到侯男另一張名片是中國洪門英仁山心腹。（許素惠翻攝）

農委會網站公告麻瘋樹和蓖麻樹還未列入轉作獎勵補助，農民別上當。（許素惠翻攝）

農民接到自稱為「台灣區錄能作物運銷合作社」創辦人侯居易邀種麻瘋樹、蓖麻樹，還說要租地種，表示可以當生質能源，養蠶加工為保健食品等，且出示能源局等公文、網頁指已是農委會休耕轉作綠能的補助項目，宣稱一甲地一年有百萬收入。不過，雲林縣農業局指出，農委會尚未公告麻瘋樹是休耕補助項目，要農民小心，不要上當。

數年前警方曾查犯誘拐農民種植蓖麻及麻瘋樹籽，宣稱，這二種是休耕補助作物，若加入成為該合作社員，合作社會免費給種籽種，結果後並保價收購。但農民花5萬、10萬元加入會員開始種植這二種作物，作物已成熟，竟開始推託，最後不願收購。

農民紛紛要求退股，被相關人員恐嚇、逼迫、推託、暴力相向等威嚇，警方拘提侯姓主嫌（62歲）等到案，詐騙罪嫌移送法辦。沒想到詐騙伎倆死灰復燃，侯姓捲土重來重出江湖繼續行騙。

土庫李姓農民上午在田間巧遇侯，發現隔壁2甲地已出租給侯準備種了，侯力邀他加入，但他覺得侯說一甲地年收百萬元太誇大，持懷疑態度。

經查證，侯名片上留的手機都打不通，雲林縣農業局也強調，政府尚未核准種植痲瘋樹及蓖麻樹等農作物可獲得政府休耕補助，請勿上當受騙。

(中時)