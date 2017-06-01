宜蘭縣長初選 3鄉聯盟玩真的

員山鄉長江永和、三星鄉長黃錫墉、冬山鄉長謝燦輝（從左至右）5月中組成聯盟，要從中推舉一人參加民進黨宜蘭縣長初選。（本報資料照片）

宜蘭縣三星鄉、冬山鄉、員山鄉鄉長組成聯盟，將推舉一人角逐民進黨宜蘭縣長初選，但聯盟宣布組成半月，人選仍未出爐，引起地方議論。今（1）日三星鄉長黃錫墉坦言，聯盟組成後有人相挺，也有黨內大老要聯盟解散，人選會比預期晚出爐，但參與初選是絕不退縮，一定是玩真的！

民進黨執政的三星鄉、冬山鄉、員山鄉，在5月中組成3鄉聯盟，推舉3鄉長其中一人角逐黨內初選。但聯盟宣布組成至今半月，人選懸而未定，引起地方議論與關注。

冬山鄉長謝燦輝表示，3鄉首長都有持續溝通，人選雖然還沒敲定，但沒有所謂的破局問題；當宜蘭縣長要清廉、有政績，而3人都符合條件，也都有意願選縣長。

員山鄉長江永和表示，事情要做得盡善盡美是要花時間，如貿然推出人選也是不負責任的做法，地方確實都在關心聯盟的動向，一定會推出讓大家都滿意的人選。

三星鄉長黃錫墉說，3鄉聯盟意志堅定，彼此都有共識，有人摸頭，也有人相挺。3鄉聯盟讓地方有所期待，但隨情勢的轉變，推舉的人選會比預期晚，不過一定會宣布，人選會以大局與勝選作考量。

(中時)