2017創新人博覽會 本周東海體育館展出

2017金點新秀設計獎 產品及工藝設計類年度最佳設計獎 「竹肢足Bamboodia」。(翻攝照片)

迎接創新時代來臨，「2017創新人博覽會」將於3、4日在東海大學體育館登場，總計有83件作品展出，現場並開設建築大師貝聿銘特區、以點雲機掃描路思義教堂結合VR科技，吸睛十足！展期間並將舉辦達文西計畫「2025未來議題松」，透過馬拉松式競賽過程討論未來議題。

主辦單位指出，今年創新人博覽會，除了工業設計系之外，還有建築系、景觀系、美術系、數創學程、工工系等同學們精采的作品呈現，包括剛拿下2017金點新秀設計獎首度出現的雙冠王-工業設計系作品「竹肢足」、駁二藝術特區「2017青春設計節」的「立體造型暨產品」金獎作品等，值得一提的是，特別開設特區利用點雲機掃描路思義教堂結合VR技術，讓觀眾從不同的角度來看路思義教堂，透過與科技的結合，讓大師風範延續，造就更多的青年學子。

東海創藝學院院長羅時瑋表示，創新人博覽會，強調「創新人」勝於「創新作品」，自由民主的校風，意在培養出有主見、有個性的「人」，而「人才、人品、人心」才是未來時代最迫切需要的根本。

(中時)