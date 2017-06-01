大谷翔平復健打擊頻開轟 齋藤隆也來視察
日本火腿「二刀流」大谷翔平，今持續在二軍球場復健，也進行了戶外打擊練習，展現長打火力，目前擔任教士隊球團營運顧問的齋藤隆，親自來到火腿二軍球場，觀察大谷翔平狀況。
大谷翔平近期開始進行室外打擊練習，幾乎天天都將球打出場外，日前更砸中停在場外的球迷車子，今進行53球打擊，大谷翔平又轟出17發全壘打，包含8發特大號的場外全壘打。
大谷翔平指出，今天有感覺反方向推打沒有什麼問題了，不過能轟出這麼多全壘打，他回應，主要是風吹的。
目前擔任教士隊球團營運顧問兼環太平洋顧問的齋藤隆，今也來到火腿二軍球場觀察大谷翔平狀況，他說，有感覺大谷翔平已經逐漸恢復狀況了。
大谷翔平復健期間，多位大聯盟相關人士來到火腿二軍球場，雖然入札制度規定不能在先前與球員接觸，不過近期各球團舉動，也為今年季後有望挑戰大聯盟，大谷搶人大戰點燃序幕。
(中時電子報)
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